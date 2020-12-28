شعار وزارة التعليم السعودية 1442 ورؤية المملكة 2030

قامت المملكة العربية السعودية على مر السنين بتطوير شعار وزارة التعليم السعودية، حتى وصل في عام 1442 بشكل احترافي ومتميز للغاية، ويعبر عن سعي المملكة لتطوير العملية التعليمية، وتقديم أفضل الخدمات بنظام يواكب التطورات التكنولوجيا الحديثة، وتسعى السعودية بشكل عام إلى توفير فرص تعليمية لكافة الطلاب في مختلف أنحاء المملكة.

شعار وزارة التعليم السعودية 1442

يُسْتَخْدَم شعار وزارة التعليم السعودية 1442 في كافة الأبحاث والمستندات الرسمية المتعلقة بوزارة التعليم، وتم تطوير الشعار ليصبح بشكل بسيط واحترافي، فالشعار عبارة عن كتاب مفتوح مكون من دوائر، تشير الدوائر إلى الفئات العمرية التي تستحق التعليم، ويعبر عن تطور التعليم والاستمرار في تطوير المنظومة التعليمية كل يوم.

شعار رؤية المملكة 2030 مع وزارة التعليم

تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تطوير المشاريع التي تعمل على تطوير المملكة أكثر وأكثر، والتي تم إطلاقها من خادم الحرمين الشريفين وتحت إشرافه، وتهدف الرؤية بشكل خاص إلى تقديم الخدمات بشكل إلكتروني، وتسهيلها على المواطنين والتقليل من التكدس والازدحام، وبالطبع يحصل التعليم على نصيب كبير من التطوير، لذلك تم دمج شعار وزارة التعليم السعودية مع شعار رؤية المملكة 2030.

يهدف شعار وزارة التعليم السعودية مع شعار الرؤية، إلى أن التعليم هو أبرز أهداف التغيير نحو الأفضل ونحو التقدم، فتطوير التعليم يساعد على تطوير العقول وبالتالي تطوير كافة المجالات الأخرى، لذلك لا تغفل المملكة عن التركيز على تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر.