شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " الصحة " بشأن مدد تعافي المصابين بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن مدد تعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد، تتباين بين شخص وآخر.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن معظم من يصابون بفيروس يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع، لكن بعض الأشخاص تستمر لديهم الأعراض لفترة من الوقت بعد التعافي قد تستمر لبضعة أشهر تشمل العلامات والأعراض التي يشيع استمرارها مع مرور الوقت.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362339 حالة، وتم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353353 حالة، وتسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6196 حالة.