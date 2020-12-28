شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كيفية العمل في منفذ البطحاء مع مرور 2500 شاحنة يوميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستمر منفذ البطحاء في تقديم خدماته على مدار اليوم، ويقوم بإدارته وزارة الداخلية والمالية وتقدم الخدمات للمسافرين فيه من خلال الجوازات والجمارك والشرطة والمرور والهلال الأحمر وحرس الحدود والدفاع المدني.

قال أحمد المالكي مدير منفذ البطحاء أن إحصائية الحركة التجارية تعادل تقريبا 5 أو 6 منافذ جمركية ، ويعتبر المنفذ الأكبر في الشرق الأوسط

وأضاف المالكي أن 2500شاحنة تدخل بشكل يومي ، مشيرا إلى أنه يوجد موظفي جوازات وموظفي جمارك يساعدون السائقين حتي لاينزلون من الشاحنة وينهوا إجراءاته كلها وهو بداخلها .

ولفت إلى أنه بحكم موقع المملكة ، تغير شاحنات دول عديدة عن طريق جمرك منفذ البطحاء ومنها يحمل المساعدات الطبية والمعقمات والكمامات ، ونقوم بسرعة إنهاء إجراءاتها

ومن جانبه ، قال علي لغامدي مدير إدارة العمليات الأمنية بجمرك البطحاء الشق الأمني يوازي الشق الاقتصادي ، فالجمارك دورها الحفاظ على اقتصاد وأمن البلد ، وتستخدم وسائل كثيرة للحد من تمرير الممنوعات والبضائع المقيدة والمهربة ، حيث أن البعض يستخدمون البشر للتهريب .

أضاف : "أحبطنا عدة عمليات خلال هذه الأزمة أكبرها كان 25مليون حبة كبتاجون قبل تمريرها".