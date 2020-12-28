شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح إمكانية تناول الأفطار قبل تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، على أنه لا يوجد مانع من تناول الإفطار قبل تلقي جرعة لقاح كورونا.

وذكرت الصحة أنه لا يوجد ما يمنع من تناول الإفطار قبل تلقي لقاح كورونا، مشيرة إلى عدة نصائح قبل أخذ لقاح كوفيد- 19، ومنها: إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح (مثل: ارتفاع درجة الحرارة) أو أي أعراض أخرى لتحديد إمكانية تلقي اللقاح مع وجود هذه الحالة