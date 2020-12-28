شكرا لمتابعة خبر عن مفهوم الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهد القزيز (صدى):

كثيرًا ما نسمع في الأحكام القضائية مصطلح "الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ"، ونتساءل ما معناه.

ويحق للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه، أو سنه، أو ظروفه الشخصية ما يبعث القناعة بوقف التنفيذ.

وفي السياق نفسه، يتم وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيزية إذا ارتكب المحكوم عليه أيَّ جريمة خلال 3 سنوات فللمحكمة الأمر بإعادة إنفاذ العقوبة.