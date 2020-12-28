شكرا لمتابعة خبر عن بال‏فيديو.. وزير الصناعة: سنصل إلى 50% من المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): استكملت الشركة استكملت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%، وهي الصفقة الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة. ومن جانبه، وجه بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال لقاء له مع قناة "الإخبارية" الشكر والمباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تلك الصفقة الكبيرة. وقال وزير الصناعة: "سنصل إلى 50% من المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية.. شركة الإلكترونيات المتقدمة شركة سعودية موجودة ولها ثقل منذ ثلاثة عقود ولكن استحواذ شركة "SAMI" عليها سيعزز قدرتها على النمو وعلى القرب بشكل أكثر للقطاع العسكري وسيعزز قدرتها على تطوير المنتجات".

كانت هذه تفاصيل خبر بال‏فيديو.. وزير الصناعة: سنصل إلى 50% من المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.