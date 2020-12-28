المملكة تنوي اعتماد لقاحات أخرى بعد خضوعها للاختبارات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت أنباء، اليوم الاثنين، أن المملكة ستقر لقاحات أخرى ضد كشفت أنباء، اليوم الاثنين، أن المملكة ستقر لقاحات أخرى ضد فيروس كورونا المستجد بعد خضوعها للاختبارات. وأوضحت أن شركة فايزر ستورد للمملكة مليون جرعة من اللقاح بنهاية فبراير، ‏كما ستبلغ الجرعات التي تصل للمملكة من شركة فايزر 3 ملايين بنهاية مايو، بحسب "العربية".

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