شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" يضيف خدمات جديدة للتطبيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن تطبيق "توكلنا"، اليوم الاثنين، عن إطلاق تحديثًا جديدًا ضم عدة خدمات جديدة، منها بطاقة الأحوال الإلكترونية.

وتضمنت الخدمات التي أطلقها التطبيق، إضافة الباركود إلى المواعيد، والمخالفات العامة، وتأمين المركبات، وكذلك التحسينات العامة.

ويذكر أن التطبيق يتضمن العديد من الخدمات الرقمية؛ منها استعراض المواعيد العدلية والأحوال المدنية والجوازات، وعرض المخالفات العامة، إلى جانب خدمة بطاقة الوضع الصحي ومشاركتها وغيرها من الخدمات.