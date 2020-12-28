شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ممارس صحي يروي موقف جعله يُقبل رأس أحد متلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد ممارسين صحيين بمركز اللقاحات بالرياض مواقف جمعتهم ببعض ممن يتلقون لقاح " فايزر" المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وقال الممارس الصحي"هيثم" ، في حديثه لقناة "الإخبارية"، إن أحد المستفيدين أخذ يدعي له ويشيد بجهود منسوبي الصحة لدرجة جعلته يبكي، مضيفا أن ذلك دفعه لتقبيل رأسه.

ومن جهته، أكد ممارس صحي آخر يدعى "عبدالله" أن عملهم شاق إلا أن فرحة المراجعين ودعواتهم لهم بعد تلقيهم للقاح تجعلهم كممارسين لا يشعرون بالتعب.

ولفت إلى أن المواقف التي يشهدونها كل يوم كثيرة، ومنهم مقيم سوداني أخذ يبكي مشيداً بجهود المملكة في مكافحة الجائحة.