بالفيديو.. مواطن ومقيم يحكيان تجربتهما مع مركز لقاحات كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مواطن ومقيم أردني عن تجربتهما منذ خروجهما من منزليهما حتى الوصول إلى مركز اللقاحات بالرياض.
قال المواطن لبرنامج " الراصد ": الأمر كان في غاية السهولة، ورأيت خدمة لا تخطر على بال.. كان ناقصًا يفرشون الأرض لنا.. أقسم بالله ما أقول إلا ما رأيته بعيني.
وأضاف د: سجلت ضمن المرحلة الأولى للتطعيم لأن عمري 65 عامًا، وفي اليوم التالي مباشرة وصلتني رسالة بالحضور لتلقي اللقاح في الموعد الذي اخترته أنا".
واستكمل: لم يستغرق الأمر أكثر من ربع ساعة.. ربنا يعز دولتنا ويعطي أولادنا الأطباء والممرضات الصحة والعافية.
في حين قال المقيم الأردني : منذ أن هبطت من السيارة أمام المستشفى هنا، وجدت في انتظاري شابًّا يساعدني على الدخول ـ إلى حيث تلقي التطعيم ـ، وهناك وجدت مجموعة من الممرضات ظلوا إلى جواري حتى تلقيت التطعيم، وغادرت المستشفى.
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