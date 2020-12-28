شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج: المملكة تتشرف باستقبال ضيوف الرحمن من بريطانيا وكافة أنحاء العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، اليوم الاثنين، أن المملكة تتشرف باستقبال وخدمة ضيوف الرحمن من المملكة المتحدة البريطانية وكافة أنحاء العالم.
وقال وزير الحج، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير "تويتر" : "تتشرف المملكة العربية السعودية باستقبال وخدمة ضيوف الرحمن من المملكة المتحدة، ومن جميع انحاء العالم وتجنيد كافة الامكانيات والطاقات ووضع الخطط الدقيقة والاحترازية ليتمكنوا من ادائهم المناسك بأمن وصحة وسلامة بإذن الله" .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الحج: المملكة تتشرف باستقبال ضيوف الرحمن من بريطانيا وكافة أنحاء العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.