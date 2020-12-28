شكرا لمتابعة خبر عن فئات ممنوعة من تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، الأسباب التي تمنع الإنسان من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.
وأشار إلى أنه يُمنع من تلقي لقاح كورونا إذا كان المرء يعاني حساسية شديدة ضد أي أدوية أو لقاحات، كما لا يُوصى باللقاح للحوامل أو السيدات اللاتي يخططن للحمل.
وأكد المركز أن سبب ذلك بأن اللقاح لم يتم اختباره على الحوامل، كما ينبغي على المرضعات الانتظار حتى الانتهاء من الرضاعة الطبيعية لتلقي اللقاح.
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