سبب وفاة اللواء محمد علي الاسمري مدير عام السجون في السعودية - ويكيبيديا اللواء محمد علي الاسمري

كشفت وسائل إعلام بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، عن سبب وفاة اللواء محمد علي الاسمري مدير عام السجون في المملكة.

وقالت وكالة الانباء الرسمية "واس"، إن وفاة اللواء محمد علي الاسمري إثر أزمة قلبية مفاجئة في مكتبه بالرياض، حيث نقل على إثرها على أحد المشافي الحكومية ولكن فارق الحياة نتيجة الازمة القلبية.

ونفت كافة الانباء المترددة عبر منصات التواصل الاجتماعي ، حول مقتل اللواء في مكتبه أثر إطلاق النار عليه من قبل زملائه، مؤكدة أنه لا يعاني من أي اصابات او اصابته بفيروس كورونا كما نشر عبر موقع تويتر بالمملكة.

وكتب سفير النوايا الحسنة فايز المالكي عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر:" انا لله وانا اليه راجعون وفاة مدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد بن علي الاسمري في مكتبه اليوم اثر نوبة قلبية غفر الله له واسكنه فسيح الجنان والهم اهله وذويه الصبر والسلوان رحمك الله ابا سلمان".

وغرد خازم بن سعد :"وفاة مدير عام السجون إنا لله وإنا إليه راجعون نعزّي أنفسنا في وفاة اللواء محمد علي الأسمري ابو سلمان نعم الاخ والصاحب صاحب الايادي البيضاء والبسمة التي لا يمكن ان تنسى نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان".

ونشر فيصل بن قطنه:" وفاة مدير عام السجون اللواء محمد علي الأسمري رجل الكرم والطيب والتواضع والإصلاح ومثله فقيده على الوطن والمطاليق نسأل الله ان يجعل ماقدم للوطن والمواطن في ميزان حسناته وان يتجاوز عنه ونعزي انفسنا وقبائل بلسمر ورجال السجون واصحابه وكل مطلق فيه. رحمك الله يا ابا سلمان".



وقال الصحفي عبدالله الأسمري :" إنا لله و إنا إليه راجعون فجعنا اليوم و الوطن بخبر وفاة اللواء محمد الاسمري - مدير عام السجون بالمملكة اثر نوبة قلبية ، فقيداً للجميع و لكل من عرف اللواء محمد رحمة الله عليك يا صاحب الوجه البشوش ، الخير الطيب ، و ان يجزيك بالخير على ماقدمت و عملت بميزان حسناتك.كفين للدعاء".

اللواء محمد علي الاسمري ويكيبيديا

عمل الأسمري مديراً للتجنيد لمباحث المنطقة الشرقية، ثم مديرًا لسجن المباحث في الهير، ثم رئيسًا فريق العمل الموحد في سجون المباحث، وآخر تكليف لمدير سجن المباحث في جدة مؤقتًا لمدة ستة اشهر.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أصدر في وقت سابق قرارًا بتعيين اللواء محمد الأسمري مديرًا عامًا للسجون.