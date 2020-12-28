خريطة التعافي من كورونا بالسعودية.. وزارة الصحة: 174 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 174 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، في المملكة، وسجلت الرياض 47 حالة وجدة 20 حالة وسجلت كل من مكة المكرمة والدمام 10 حالات لكل منهما.

وسجلت ينبع 9 حالات وتبوك 7، وعنيزة 5، وسجلت 4 حالات تعاف في كل من المدينة المنورة والجبيل والقريات، وتم تسجيل 3 حالات تعاف في كل من بريدة والطائف والهفوف والدلم والعقيق.

واقتصرت حالات التعافي على حالتين فقط في كل من خميس مشيط وونجران والخبر طريف والظهران وبقيق والخرج، فيما انحصرت بحالة واحدة في كل من عريعرة وحوطة سدير وحائل وأبها وجازان وعفيف والمجمعة وبيشة والرس والكامل وضرية والبدائع والأرطاوية وضرما وظهران الجنوب ورفحا والنعيرية وقرية العليا والمبرز وبللسمر.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362339 حالة، وتم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353353 حالة، وتسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6196 حالة.

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