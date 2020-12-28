وزارة الصحة: مدد الشفاء من كورونا تختلف من شخص إلى آخر

قالت وزارة الصحة، إن مدد تعافي المصافين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» تتباين بين شخص وآخر.

جاء ذلك ردًا من الوزارة، على تساؤل وردها عبر حسابها «الصحة 937» عبر موقع «تويتر»، من أحد المستفيدين قال فيه: تعافيت منذ ٥ شهور تقريبًا من كورونا، وأعاني من آثاره حتى الآن فهل هذا أمر طبيعي؟.

وقالت الوزارة: إن معظم من يصابون بفيروس «كوفيد 19» يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع، لكن بعض الأشخاص تستمر لديهم الأعراض لفترة من الوقت بعد التعافي قد تستمر لبضعة أشهر تشمل العلامات والأعراض التي يشيع استمرارها مع مرور الوقت.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362339 حالة، وتم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353353 حالة، وتسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6196 حالة.

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