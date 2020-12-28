«طقس الثلاثاء»: سحب ممطرة على 5 مناطق سعودية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق: «مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية»، مع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين قد تصل مترين ونصف المتر جنوبًا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة في معظم مناطق المملكة بطقس الغد الثلاثاء:

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