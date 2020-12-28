«الملكية الفكرية» تطلق خدمة تسجيل الأعمال المعمارية

تشمل 3 مصنفات

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الإثنين، عن إطلاق خدمة تسجيل الأعمال المعمارية كملكية فكرية لحفظ حقوق المبدعين في المجال العمراني. وأوضحت هيئة الملكية الفكرية- عبر تويتر- أنه يتم تسجيل الأعمال المعمارية من خلال الرابط التالي: https://saip.gov.sa/ar/services/#copyrights وأشارت إلى أن تسجيل الأعمال المعمارية يهدف الى تهيئة مناخ آمن وبيئة مشجعة للمبدعين في المجال المعماري، ويشمل المصنفات التالية: الهياكل المعمارية (المخططات)، والمجسمات المعمارية، والرسومات المعمارية. اقرأ أيضًا: بدء إصدار تراخيص «الملكية الفكرية».. والهيئة توضح خطوات الحصول عليها

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