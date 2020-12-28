3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وتصدرت منطقة الرياض حالات الإصابة بتسجيل 40 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 25 حالة، ثم منطقة مكة المكرمة بتسجيل 24 حالة.



وسجلت منطقة القصيم 9 حالات والمدينة المنورة 6 حالات وعسير 5 ونجران 4 وسجلت منطقتا تبوك والجوف حالتي إصابة لكل منهما، واقتصرت الحالات على حالة واحدة فقط في كل منطقتي حائل والباحة.

وإجمالًا أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362339 حالة، وتم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353353 حالة، وتسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6196 حالة.

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