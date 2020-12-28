أخبار السعودية اليوم.. السجن 5 سنوات و8 أشهر لمواطنة حرّضت على تغيير النظام الأساسي للحكم.. وإصدار أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020م، منها: وزير الثقافة يعلن إصدار أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة، و الصحة: مستعدون لاستقبال آلاف المسجِّلين للحصول على لقاح كورونا بالشرقية، واكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات بجميع المطارات.

وزير الثقافة يعلن إصدار أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، عن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة.

الصحة: مستعدون لاستقبال آلاف المسجِّلين للحصول على لقاح كورونا بالشرقية

أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، استعدادها لاستقبال آلاف المسجلين للحصول على لقاح كورونا في المنطقة الشرقية.

«الموارد البشرية»: اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات بجميع المطارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن اكتمال تطبيق خدمة استقبال جميع العاملات المنزليات من قبل مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مطارات المملكة الدولية.

السجن 5 سنوات و8 أشهر لمواطنة حرّضت على تغيير النظام الأساسي للحكم خدمةً لأجندة خارجية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن 5 سنوات و8 أشهر ضد مواطنة؛ لثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ضبط عدد من مخالفي لائحة الحد من التجمعات في الطائف

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من ضبط عدد من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وإجراءات كورونا الاحترازية، في محافظة الطائف.

التأمينات الاجتماعية: 4 شروط لصرف المعاش عند بلوغ سن الستين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط صرف معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين، ردًا على استفسارات المستفيدين.

تعرَّف على نسب الاشتراك في النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية

حددت المؤسسة العامة للتقاعد نسب الاشتراك للمدنيين في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.

«الجوازات»: 3 شروط لتغيير الصورة في هوية «المقيم»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات اللازمة لتغيير الصورة الشخصية في هوية المقيم، مشيرة إلى أنه يمكن تجديد الهوية لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا.

وزير الحج والعمرة: نرحب بضيوف الرحمن من بريطانيا وكل دول العالم

رحب وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، باستقبال المملكة لضيوف الرحمن من المملكة المتحدة ومن جميع أنحاء العالم.

«الزكاة والدخل» تضبط أكثر من 500 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

ضبطت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 520 مخالفة ضريبية، وذلك من خلال 3,064 زيارة تفتيشية نفذتها خلال الأسبوع المنصرم في مختلف مناطق ومدن المملكة، في إطار جهودها لمتابعة امتثال المكلفين في الأسواق التجارية للأنظمة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط الصادرة من الهيئة.

الضمان الصحي: بدء عمل منصة «نفيس» للتعاملات التأمينية خلال أيام

أصدر مجلس إدارة الضمان الصحي التعاوني موافقته على البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المنصة الوطنية للتعاملات الصحية التأمينية (نفيس) مع بداية العام 2021م، وذلك خلال اجتماع الجلسة (112) الافتراضي الذي عقد أمس الأحد برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس المجلس.

تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ونشاط للرياح على بعض مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

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