«الصحة»: تسجيل 119 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 174 حالة ووفاة 11 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362339 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353353 حالة.

كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6196 حالة.

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