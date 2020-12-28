دعا المهتمين لتقديم طلبات الترخيص

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، عن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة. وقال وزير الثقافة- عبر تويتر-: أعلن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة. وأدعو جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يومًا. اقرأ أيضا: بالأسماء.. وزارة الثقافة تُعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة الموسيقى

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة يعلن إصدار أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.