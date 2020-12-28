النقل العام: خدمات تأجير المركبات لا تقتصر على فئة عمرية معينة

أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن خدمات تأجير المركبات لا تقتصر على فئة عمرية محددة، ويحق للجميع الاستفادة منها حال توافر المتطلبات.

وذكرت هيئة النقل في بيان لها- نشرته عبر حسابها على تويتر- أنه إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا بشأن عدم قدرة بعض المواطنين ممن تتجاوز أعمارهم (60) سنة على استئجار السيارات، تؤكد الهيئة العامة للنقل بأنها تحرص على توافر الخدمة لجميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار من كل الفئات العمرية.

كما تؤكد أنها- كجهة تنظيمية وإشرافية- تعمل على حفظ حقوق كل الأطراف سواء المستثمر أو المستأجر.

وأشارت هيئة النقل إلى أن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، حددت الاشتراطات التالية التي لا يحق للمؤجر الامتناع عن التأجير في حال توافرها:

ـ إثبات هوية معتمد ساري المفعول.

ـ رخصة قيادة سارية المفعول.

ـ تطابق شروط التغطية التأمينية على المستأجر.

ـ توافر بطاقة ائتمانية لدى المستأجر.

وعليه فإنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات الامتناع عن التأجير لمن تنطبق عليه الاشتراطات عاليه، وفي حال مخالفة ذلك يمكن التقدم ببلاغ للهيئة عبر الرقم (938).

وأوضحت الهيئة، أن سوق تأجير السيارات في المملكة متنوع ويتيح العديد من الخيارات للعملاء بما في ذلك حدود التغطية التأمينية.

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