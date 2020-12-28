الصحة: لا مانع من تناول الإفطار قبل تلقي لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا يوجد مانع من تناول الإفطار قبل تلقي جرعة لقاح كورونا، مشيرة إلى عدة نصائح قبل أخذ اللقاح.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه لا يوجد ما يمنع من تناول الإفطار قبل تلقي لقاح كورونا، مشيرا إلى عدة نصائح قبل أخذ لقاح كوفيد- 19، ومنها: إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح (مثل: ارتفاع درجة الحرارة) أو أي أعراض أخرى لتحديد إمكانية تلقي اللقاح مع وجود هذه الحالة.

وكذلك إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيل، وما إذا كان المريض يعاني من مرض مزمن (مثل: السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الربو) ومدى التحكم به، والخطة العلاجية التي يتلقاها المريض في الوقت الحالي.

وأيضا إخبار الطبيب حول حدوث أي رد فعل تحسسي مع أي من اللقاحات التي تلقاها المريض سابقا

وقال المواطن في استفساره: إن والدته ستتلقى جرعة اللقاح، فهل لابد من الإفطار قبله؟

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