الصحة: مستعدون لاستقبال آلاف المسجِّلين للحصول على لقاح كورونا بالشرقية

أكدت عدم وجود أعراض جانبية للتطعيم
أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، استعدادها لاستقبال آلاف المسجلين للحصول على لقاح كورونا في المنطقة الشرقية.
وذكرت وزارة الصحة- وفقًا للإخبارية- أن لديها مئات المسجلين لتلقي لقاح كورونا في المنطقة الشرقية، مؤكدة عدم وجود أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة.
وبدأت اليوم حملة تطعيم فيروس كورونا في المنطقة الشرقية؛ حيث تلقى كل من أمير المنطقة ونائبه أولى جرعات اللقاح.
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بالفيديو.. انطلاق حملة تطعيم كورونا في المنطقة الشرقية
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