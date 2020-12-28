شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : ابتكار حلول هندسية ومرورية لرفع مستوى الوصولية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سموه على الدور المحوري لرجال المرور في ضبط الحركة المرورية وتيسيرها، والقبض على مخالفي الأنظمة المرورية ومن يعرضون السلامة العامة للخطر، في ظل الدعم السخي الذي تحظى به الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة -أعزها الله- والتطور التقني الذي شهدته، مؤكداً سموه أهمية أن تواكب جهود الضبط تطوير للتوعية، وحرص على ابتكار حلول هندسية ومرورية تسهم في رفع مستوى الوصولية في طرق المنطقة.
واطلع سموه على تقرير عن جهود إدارة المرور للعام الماضي، مشيداً سموه بهذه الجهود، مؤكداً على ضرورة التكامل مع مختلف الجهات، لاستثمار ما تحقق من منجزات، متمنياً سموه لمنسوبي مرور الشرقية التوفيق.
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