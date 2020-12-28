شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل 11 حالة يحال فيها الحادث المروري إلى النيابة والان نبدء بالتفاصيل

- عندما يكون قائد المركبة متعدياً أو مفرطاً وتسبب في وفاة

- لو تسبب في زوال عضو أو تعطیل منفعته أو نتج عنه إصابة

- إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث

- لو لم يبادر بإبلاغ إدارة المرور المختصة

- إذا لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين

- لو تم استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث

- عند افتعال وقوع حادث مروري

وقع الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، واللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة، اليوم الإثنين ، بمقر النيابة العامة في الرياض محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة.

وشمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فوراً عند وقوع حادث مروري يكون قائد المركبة فيه متعدياً أو مفرطاً وتسبب في وفاة، أو زوال عضو، أو تعطیل منفعته، أو نتج عنه إصابة، أو إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث ولم يبادر بإبلاغ إدارة المرور المختصة ، أو لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين، أو من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو عند افتعال وقوع حادث مروري ، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام المرور ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.