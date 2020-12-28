مبعث فخر للسعوديين.. أكبر صفقة استحواذ في مجال الصناعات العسكرية في السعودية

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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في إنجاز جديد يتحقق ضمن رؤية المملكة 2030، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمالها عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC.

وبذلك تصبح شركة AEC شركة سعودية 100%، إذ تُعَد صفقة الاستحواذ هذه الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

أكبر صفقة استحواذ

ويؤكد المراقبون أن هذه أكبر صفقة استحواذ في مجال الصناعات العسكرية في المملكة وهي مبعث فخر للسعوديين، حيث تعد شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC تعد رائدة الصناعات العسكرية في مجال الدفاعات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، كما أنها تحقق تطلعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في رؤية المملكة 2030، عبر زيادة المحتوى المحلي وتطويره، وخلق فرص عمل نوعية للسعوديين، ورفع نسبة التوطين.

هذا وتتواكب الصفقة مع استراتيجية الدفاع الوطني، في الحصول على أنظمة الأسلحة الجديدة للتعزيز من قدرة القوات الجوية ولبحرية والبرية والدفاع الجوي.

شركة وطنية رائدة بمجال الدفاعات

ومما يؤكد أهمية هذه الصفقة أنها تساهم في خلق شركة وطنية رائده في مجال الدفاعات الإلكترونية لدعم التقنيات الأمنية والعسكرية بالمملكة.

كما يجسد هذا الإنجاز جهود الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المستمرة لتعزيز منظومة الدفاع السعودية والصناعات العسكرية المحلية وتوطينها، تماشيًا مع توجهات رؤية المملكة 2030، كما أنها تعد محطة محورية في مسيرة توطين 50% من الإنفاق العسكري بالمملكة بعد الاستحواذ بالكامل على شركة الإلكترونيات المتقدمة لتصبح شركة وطنية 100%.

بناء شراكات اقتصادية استراتيجية

ومما يعزز اقتصاد المملكة أن هذه الصفقة تتوافق الصفقة مع أهداف برنامج صندوق الاستثمارات العامة، من خلال بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة المتطورة.

وتساهم هذه الصفقة في تعزيز دور الشركة السعودية للصناعات العسكرية في إحداث تحول جذري في مجال الدفاعات الإلكترونية بالمملكة من خلال تعزيز الكفاءات الصناعية وتسريع الابتكار بسواعد وطنية، كذلك تساهم في تشكيل مستقبل منظومة الدفاع المحلية ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنمية وتطوير القدرات والمهارات المحلية، وخلق فرص العمل، والتصدير وتعزيز مكانة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI لتصبح شركة وطنية رائدة في مجال الصناعات العسكرية، كما تساهم الصفقة في فتح فرص جديدة للتعاون المشترك عبر شراكات الشركة السعودية للصناعات العسكرية العالمية لتحقيق الأهداف المتعلقة برؤية المملكة 2030.



