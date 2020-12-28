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وزير البيئة يطلع على التقنيات المستخدمة في شركة تأصيل الدواجن
تفقد مشروع تطوير مصنع الأعلاف
متابعات الخليج 365 - الرياض
زار وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، أمس، شركة تأصيل الدواجن بحائل، إحدى شركات المراعي، وكان في استقباله فيصل الفهادي، رئيس مجلس المديرين بشركة تأصيل الدواجن، والمهندس معين الخطيب، المدير التنفيذي بالشركة.
واطلع الوزير والوفد المرافق خلال الزيارة على التقنيات المستخدمة في مزارع شركة تأصيل الدواجن، ومشروع تطوير مصنع الأعلاف باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنتاج الأعلاف المعاملة حراريًا، بما فيها وحدة التعقيم الحديثة والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، كما استمع الفضلي لعرض عن خطط الشركة التوسعية لتعزيز الأمن الغذائي، تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
يذكر أن شركة تأصيل الدواجن هي أول شركة جدود في السعودية والأكبر في الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٦ ملايين من أمهات الدواجن، من سلالات عالمية تقوم بإنتاجها وتوزيعها في السعودية والخليج واليمن الشقيق بالشراكة مع شركة إفياجين العالمية.
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