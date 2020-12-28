انطلاق المزاد العقاري العلني اليوم في تبوك

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات المزاد العقاري العلني في تبوك؛ وذلك بموجب أمر محكمة التنفيذ وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية ” إنفاذ ” وبتنظيم من مؤسسة تاج السهم للتسويق العقاري والمزادات.

وبيّن وكيل البيع القضائي والمدير العام لمؤسسة تاج السهم عبدالله سليمان العطوي أن المزاد سيكون على عدد 19 عقارًا، مشيرًا إلى أن المخول لهم بالدخول هم الأشخاص الذين قاموا تطبيق بالشروط العامة وقدموا شيكات مصدقة تخولهم الدخول والمزايدة على العقارات المتاحة.

وأضاف : طبقنا الإجراءات الاحترازية من التباعد وتوفير المعقمات والماسكات الطبية، لافتًا إلى أنه لن يُسمح بالدخول إلا لمن هم ملتزمون بالإجراءات وبعد قياس الحرارة في منطقة الفرز بالقاعة.

واختتم حديثه بأنه يُمكن للأشخاص الراغبين في الدخول للمزاد معاينة العقارات نظريًا وميدانيًا من خلال دخولهم على الرابط وسيتم التواصل معهم من قبل الجهة المختصة بالمؤسسة وللتسجيل المبكر في الدخول للمزاد من من خلال الموقع.

