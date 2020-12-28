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السعودية تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 28 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة، اليوم  تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362339حالة .

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353353 حالة .

 

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6196حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2790 والحالات الحرجة 393 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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