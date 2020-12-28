السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان يعيد بناء مخيم النازحين السوريين

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الخليج 365 - الرياض- بعد إحراق المخيم من قبل شباب لبنانيين
نشر قبل ساعتين - 1:36 مساءً, 28 ديسمبر 2020 م
المناطق-الرياض
بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم المساعدات الإيوائية والغذائية للاجئين السوريين المتضررين من الحريق الذي أشعله شباب لبنانيون يوم أمس في مخيمهم الواقع ببلدة بحنين المنية شمال لبنان وتم نقل المصابين منهم إلى أحد المستشفيات القريبة.
وسارع المركز إلى الإعلان عن تغطية كل متطلبات سكان المخيم حيث وجه وبحسب مصادر موثوقة للبدء بأعمال الإغاثة والتعويض للاجئين وإعادة المخيم كما كان وتأمين سكن لائق للمتضررين وتوفير احتياجاتهم.
وقام المركز بتقديم المساعدات التي تغطي المتطلبات الأساسية للمتضررين من سكان المخيم كالخيام والحقائب الشتوية والبطانيات، إلى جانب توزيع المواد الغذائية التي تفي بالمتطلبات الضرورية للعائلات المنكوبة.
وكان عدد من اللبنانيين أضرموا النيران في المخيّم الواقع في شمالي لبنان، مساء أمس، بعد شجار اندلع بين أحد أفراد عائلتهم و”عمّال سوريين” من القاطنين في المخيم.
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