شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم مساعدات للاجئين السوريين متضرري حريق المخيم والان نبدء بالتفاصيل

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة في إغاثة اللاجئين السوريين المتضررين من الحريق الذي اندلع أمس في مخيمهم الواقع ببلدة بحنين المنية شمال لبنان وتم نقل المصابين منهم إلى أحد المستشفيات، كما قام المركز بتقديم المساعدات التي تغطي المتطلبات الأساسية للمتضررين من سكان المخيم كالخيام والحقائب الشتوية، إلى جانب توزيع المواد الغذائية

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