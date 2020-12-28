شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مبنى مخالف للشقق الفندقية في الخبر والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الزايدي ضرورة إلتزام مشغلي هذه المنشآت مع متطلبات واشتراطات البلدية, وعدم مزاولة النشاط دون الأخذ في الاعتبار بمتطلبات التشغيل النظامية، حيث سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، مؤكدا مواصلة الرقابة والمتابعة على قطاع الشقق الفندقية للتأكد من تقيدها بالاشتراطات اللازمة.
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