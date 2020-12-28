أمير تبوك يحث فناني المنطقة على خدمة وطنهم من خلال الفن

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالإمارة اليوم على عدد من الأعمال الفنية والتشكيلية لأبناء المنطقة وبناتها، والمبادرات الثقافية التي نفذتها جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة مؤخرًا.

وثمّن سموه ما يقوم به الفنانون والفنانات من أعمال في المجالات الثقافية والفنية والمهرجانات التي يشاركون فيها، مؤكدًا أهمية قيام جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة بدورها في إبراز ما تزخر به تبوك من موروث ثقافي وشعبي وفني ومسرحي ورعاية المبدعين وتبني المواهب الشابة من الجنسين وإتاحة الفرصة أمامهم في المجالات الثقافية والفنية كافة.

وأشار الأمير فهد بن سلطان إلى أن المملكة تشهد نهضة كبيرة في المجالات كافة، ومنها الأعمال الفنية التي تُعد جزءًا من ثقافات الشعوب وتوثق منجزاتها ورموزها، حاثًّا الفنانين والفنانات على الاستمرار في هذه الأعمال وتنمية مواهبهم للمشاركة في خدمة وطنهم من خلال الفن.

ولفت إلى أن المملكة تشهد نهضة كبيرة في المجالات كافة، ومنها الأعمال الفنية التي تُعد جزء من ثقافات الشعوب وتوثق منجزاتها ورموزها، داعيًا الفنانين والفنانات إلى الاستمرار في هذه الأعمال وتنمية مواهبهم للمشاركة في خدمة وطنهم من خلال الفن.

إلى ذلك أعرب الجميع عن عميق شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة تبوك، الذي يولي الثقافة والفنون بالمنطقة اهتمامه وعنايته.



