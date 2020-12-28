بلاغ بالفيديو يقود المرور لضبط مفحط حي الواحة بجدة

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قاد بلاغ وثقه مواطن بالفيديو المرور السعودي إلى ضبط أحد المفحطين مارس التفحيط يوم أمس الأحد في حي الواحة بجدة.

ووثق المقطع قيام قائد المركبة بممارسة التفحيط بشكل خطير على طريق مزدحمة بالمركبات وكاد يتسبب في وقوع كارثة.

عقوبة التفحيط في نظام المرور

يذكر أن نظام المرور السعودي يفرض عقوبات مشددة على ممارسي التفحيط، إذ يعتبره مخالفة مرورية يعاقب عليها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

وفي المرة الثانية، يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، بينما تكون العقوبة في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.