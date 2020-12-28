أرامكو تدعو حاملي الأسهم للترشح لعضوية مجلس الإدارة

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن فتح باب الترشيح من قبل المساهمين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي ستبدأ في 3 مايو 2021م وتنتهي في 2 مايو 2024م.

وبحسب إعلان الشركة على موقع السوق المالية – تداول – يجوز لأي مساهم أو مجموعة من المساهمين (غير الدولة) يملك أكثر من (0.1%) من الأسهم العادية لأرامكو السعودية (“مساهم مؤهل”) تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات، شريطة أن يكون المساهم المؤهل قد قدم إشعارًا خطيًا بهذا الترشيح مرفقًا به ما يلزم من المستندات الداعمة وفقًا لإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضحت أرامكو أنه سيتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

وأشارت أرامكو إلى أنه يجب تقديم طلبات الترشيح قبل تاريخ انتهاء باب الترشيح إما عن طريق التسليم باليد أو عن طريق خدمة بريد سريع معترف بها دوليًا (مثل “فيد إكس” أو “دي إتش إل” أو غيرهما) إلى إدارة علاقات المستثمرين في الشركة.

