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الصحة: بدأنا حملة تلقي لقاح كورونا في 3 مدن تدريجياً
يتم العمل للوصول لجميع مناطق المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة بدء حملة تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في الرياض وجدة والدمام.
وأضافت وزارة الصحة، أنه يتم العمل للوصول لجميع مناطق المملكة لتحقيق المناعة ضد فيروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020 ، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.
وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.
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