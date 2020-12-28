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تطبيق توكلنا يضيف تحديثات وخدمات جديدة

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2020-12-28

تطبيق توكلنا يضيف تحديثات وخدمات جديدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا عن إضافة تحديث جديد يشمل عدة خدمات جديدة، منها بطاقة الأحوال الإلكترونية.

وتشمل الخدمات كذلك إضافة الباركود إلى المواعيد، والمخالفات العامة، وتأمين المركبات، وكذلك التحسينات العامة.

ويضم التطبيق العديد من الخدمات الرقمية؛ منها استعراض المواعيد العدلية والأحوال المدنية والجوازات، وعرض المخالفات العامة، إلى جانب خدمة بطاقة الوضع الصحي ومشاركتها وغيرها من الخدمات.

يذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فايروس .

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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