وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادث انقلاب مروع في مكة

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في الدائري الرابع في اتجاه جدة قبل المفرق، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 6 فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادوما حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة وعدد 6 إصابات، إصابتان خطرتان وعدد 4 إصابات متوسطة الخطورة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة أنه تم نقل 5 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي كما نقلت إصابة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

