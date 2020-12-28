شاهد.. إزالة مستودعات ومبانٍ عشوائية بمساحة 216 ألف متر بجدة

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - جدة

شرعت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية أمس، بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة في أعمال إزالة أسوار ومستودعات ومبانٍ عشوائية في عددٍ من المواقع ضمن حدود وقف الملك عبدالعزيز “العين العزيزية” بمساحة إجمالية تتجاوز الـ 216 ألف متر مربع في حي المرسلات ببحرة، جنوب طريق مكة القديم.

وتأتي أعمال الإزالة داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بعد انقضاء المهلة المحددة لأصحاب المستودعات والمنشآت القائمة، وصولاً إلى إيقاف الخدمات والبدء في عملية الإخلاء والإزالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



