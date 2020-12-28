السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس مؤسسة البريد السعودي



الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي.

واستمع سموه لنبذه عن إنجازات مؤسسة البريد السعودي وما حققته على الصعيد المحلي والعالمي, حيث قفزت (18) مرتبة في المؤشر المتكامل لتطوير بريد الدول الأعضاء في الاتحاد البريد الدولي (UPU) لعام 2020م لتحتل المرتبة (50) عالمياً والمرتبة (2) عربياً.

ونوه الأمير فيصل بن بندر بجهود مؤسسة البريد السعودي وما تقدمه من منتجات خِدْمِيَّة تسهل للمواطن والمقيم إنجاز خِدْماتهم.

وفي نهاية الاستقبال تسلم سموُّه طوابعَ تذكاريةً من رئيس مؤسسة البريد السعودي.

// انتهى //

14:34ت م

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