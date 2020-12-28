السعودية اليوم / رئيس الديوان العام للمحاسبة يرأس اجتماع مجلس إدارة "الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين"



الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

عقد مجلس إدارة الجمعية

وأكد معالي الدكتور العنقري أن المراجعة الداخلية باتت من الأسس بحكم توسع أعمالها إلى أبعد من مراجعة النشاطات المالية، ليشمل الأداء الكلي، مما يجعل من دورها قيمة مضافة للمنشآت.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن صالح الشبيلي، توصيات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى آخر مستجدات الأعمال القائمة، وكذلك جدول الأعمال للفترة المستقبلية.

وناقش الاجتماع ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، سبل تطوير الخِدْمات المقدمة من الجمعية للقطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية في المملكة، وتحقيق أهداف الجمعية.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول لمجلس إدارة الجمعية الذي يعقد برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة بعد صدور الأمر السامي بأن يكون معاليه رئيسًا لمجلس إدارتها.

// انتهى //

14:32ت م

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الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسعقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين اليوم اجتماعه الثالث في دورته الثالثة ، برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وذلك في مقر الديوان العام للمحاسبة بالرياض.وأكد معالي الدكتور العنقري أن المراجعة الداخلية باتت من الأسس بحكم توسع أعمالها إلى أبعد من مراجعة النشاطات المالية، ليشمل الأداء الكلي، مما يجعل من دورها قيمة مضافة للمنشآت.واستعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن صالح الشبيلي، توصيات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى آخر مستجدات الأعمال القائمة، وكذلك جدول الأعمال للفترة المستقبلية.وناقش الاجتماع ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، سبل تطوير الخِدْمات المقدمة من الجمعية للقطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية في المملكة، وتحقيق أهداف الجمعية.يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول لمجلس إدارة الجمعية الذي يعقد برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة بعد صدور الأمر السامي بأن يكون معاليه رئيسًا لمجلس إدارتها.// انتهى //14:32ت م0099

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