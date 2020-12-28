السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رئيس النادي الأدبي الثقافي وعددًا من الكُتّاب والمؤلفين



عرعر 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة ماجد بن صلال المطلق وعددٌ من الكتاب والمؤلفين من أبناء المنطقة .

وأكد سموه أن الحراك الثقافي في المملكة يشهد قفزات نوعية في التوجهات والهيكلة والمخرجات،برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتخطيط سليم وعمل دؤوب من قبل سمو وزير الثقافة ، ومن ذلك موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 11 هيئة ثقافية جديدة تتولى مسؤولية إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته واتجاهاته.

وأشار إلى أهمية الكتاب كقناة للتواصل الثقافي،وفي تطوير الحراك الثقافي،وتوثيق خطط المنطقة التنموية وموروثها وتاريخها ومراحل تطورها، وتحفيز وإلهام أبنائها للعمل الإبداعي والإنتاج والمنافسة في المجالات كافة.

وقدم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، شكره للنادي الأدبي في المنطقة وللمؤلفين على ما قدم من نتاج فكري عبر مجموعة من الإصدارات في مختلف المجالات والفنون ، مشيراً إلى جهود النادي في تهيئة البيئة الملائمة وتحفيز المهتمين بالتأليف والنشر العلمي والمعرفي من أبناء المنطقة وبالتالي الإسهام في التنمية الثقافية على مستوى المملكة .

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14:30ت م

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