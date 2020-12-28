السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1027 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1027 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 202.863 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 660 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 179.925 حالة .

// انتهى //

13:23ت م

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أبوظبي 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1027 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 3 وَفَيَات وشفاء 1253 حالة .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 202.863 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 660 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 179.925 حالة .// انتهى //13:23ت م0086

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