السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يستقبل أمين مجلس شباب المنطقة ورئيس مجلس إدارة شركة السليمي



حائل 1313 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة بمكتبه اليوم، أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي ورئيس مجلس إدارة شركة السليمي رجل الأعمال سلمان السليمي الذي قدم دعم مالياً لبرامج شباب مجلس المنطقة المجتمعية بمبلغ ١٠٠ ألف ريال .

كما قام السليمي بتوظيف الفائزين بمسابقة نيوم من أبناء المنطقة، مقدماً كذلك قصر ليالي نجد للاحتفالات ومنتجع التل لجميع مناسبات وفعاليات مجلس شباب المنطقة الثقافية والخيرية والمجتمعية وكذلك اجتماعات المجلس.

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13:20ت م

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