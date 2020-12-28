شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية بعد حصوله على اللقاح : آمن ونتائجه مطمئنة والان نبدء بالتفاصيل

• الأمير سعود بن نايف: ننصح بأخذ اللقاح ولا نُجبر

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الاثنين)، الجرعة الأولى من لقاح كورونا إعلاناً عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في المنطقة الشرقية.

ورفع سمو أمير المنطقة الشرقية الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، على ما يلقاه المواطنون والمقيمون في المملكة من رعايةٍ واهتمام، مؤكداً سموه في حديثه لوسائل الإعلام أن اللقاح آمن، والنتائج محلياً وعالمياً مطمئنة، موجهاً سموه "ننصح به ولا نُجبر"، سائلاً الله السلامة للجميع.

وقد شهد صباح اليوم انطلاق أعمال مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدء حملة التطعيم بلقاح كورونا وذلك في مركز لقاحات فيروس(كورونا) المستجد في مركز المعارض الدولية بالظهران.

ونصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته، واجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأوضحت الصحة أنه تم تجهيز مركز المعارض الدولية بالظهران، ليكون المقر لحملة التطعيم ضد كورونا، بعد أن جرى تهيئة المركز بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة و بطريقة منظمة من خلال تجهيز (84) غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، ويُعد مركز المنطقة الشرقية ثالث مركز في مناطق ومحافظات المملكة بعد الرياض وجدة لتلقي اللقاح.