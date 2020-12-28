شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب "الإعلام" بتمكين المرأة لتحقيق أهداف الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

• المجلس يوصي باستقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام

• مطالبة مكتبة الملك فهد بتعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الالكترونية

• عضو الشورى يطالب بضرورة استحداث وظائف لخريجي الصحة العامة

أصدر مجلس الشورى قرار اليوم بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، أكد أنه على وزارة الإعلام استقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وطالب الشورى يطالب بالعمل على سُرعة إنفاذ الأمر الملكي ذي الرقم (أ/217) وتاريخ 17/9/1439هـ ، القاضي بنقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة ، ومعالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها .

أصدر مجلس الشورى قرار اليوم بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، وأكد أنه على مكتبة الملك فهد الوطنية العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أماكن إضافية، لاستيعاب مقتنياتها وتطوير حلول مناسبة ذلك .

وطالب مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل تعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الالكترونية ، وتفعيل استعانة النسخ الإلكترونية من الكتب والمصادر الإلكترونية جزئياً أو كلياً مع مراعاة الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين وفق للأنظمة المعمول بها

وعلى مكتبة الملك فهد الوطنية بالتنسيق مع جميع المؤسسات التعليمية (الجامعات والكليات والمعاهد ) والتي تمنح درجة الماجستير والدكتوراه لتزويد المكتبة بعناوين الأطروحات المعتمدة بصفة دورية ، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس د. سامية بخاري

وناقش مجلس الشورى يناقش التقرير السنوي لوزارة الصحة المالي 1440- 1441 هـ، وأشاد عضو الشورى علي آل الشيخ بالجهد الكبير في إدارة خلية أزمة جائحة كرونا برئاسة وزارة الصحة،حيث تمكنت المملكة بحمد الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-حفظهما الله-من تسجيل نموذج قيادي في سجل التاريخ ،كما طالب بتفعيل المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية.

وطالبت عضو الشورى د. ساميه بخاري وزارة الصحة بضرورة استحداث وظائف لخريجي الصحة العامة نظرًا لأن عدد الخريجين الذين يعانون من البطالة كبير بالرغم من أهمية تخصصاتهم، كما شددت على الوزارة بضرورة أن يتم التخلص من النفايات الصحية في الأماكن الخاصة وفق الضوابط المطلوبة.

و تساءل عضو الشورى د.سلطان آل فارح عن المدن الطبية الاربع في المملكة وتحديدًا مدينة الملك فيصل في المنطقة الجنوبية وما تم بشأنها، كما تساءل هل قدّرت الوزارة تكاليف المريض من الجنوب المراجع لمستشفيات المملكة في المناطق المختلفة؟ وأشار عضو الشورى د. حسين الحازمي إلى ضرورة إنشاء عدد من المستشفيات في مناطق المملكة المختلفة كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجامعات للتوسع في قبول خريجي كليات الطب للمساهمة بشكل سريع في حل هذه الفجوة. وطالب عضو الشورى أ. سعد العتيبي وزارة الصحة بالعمل على تطوير حلول تقنية متطورة وتخصصية ذات طابع وقائي وتوعوي، تلائم جميع الفئات العمرية؛ لتغيير ثقافة المجتمع كالتطبيقات الذكية والتي تساعد على تحسين جودة الحياة، وجودة الرعاية الصحية، وتقليل التكاليف المالية على الدولة .

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المالي 1440- 1441 هـ، ورأت عضو الشورى د. سلطانة البديوي أن الدور الأساسي والاصيل لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هو تقديم التوصيات المبنية على معلومات بكل ما يتعلق عن المخاطر الجيولوجية الناجمة عن العمليات الطبيعية التي قد تضر المجتمع وتسبب خسائر مادية وبشرية.

وطالب عضو الشورى د. عيسى العتيبي هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتفعيل دور إدارة الأبحاث والدراسات لكي تساهم في الاطروحات العلمية والمشروعات البحثية التي تخدم مجالات عمل الهيئة، ولاحظ عضو الشورى د.سعد العمري أن هناك تداخلًا في الأعمال والمهام بين الهيئة وبعض الجهات المختصة خصوصًا مع مهام وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتساءل عن استمرار الهيئة بالقيام بعملها في البحث والتنقيب عن الموارد المعدنية، كما تساءل عن أسباب تأخر بعض المشاريع التي لم تنجز للهيئة.

وطالب عضو الشورى د. علي الغبان هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتكثيف العمل مع الجهات المختصة فيما يتعلق بدراسات المناخ والبيئة القديمة، والإسراع في تنفيذ المتحف الجيولوجي في المملكة.

و أشار عضو الشورى م.محمد العلي إلى أن الهيئة تقوم بتحديد أحرام الأودية وعروضها التصميمية وقد برعت في ذلك مؤكدًا أهمية شمول دراستها لكل مناطق المملكة مع قيامها بتحديد مواقع الخطر فيها، واقتراح المشاريع اللازمة لدرء هذه المخاطر ومن ثم تزويد الجهات المعنية بها ومتابعتها.

وناقش مجلس الشورى يناقش مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس . من أعضاء المجلس السابقين د. حامد الشراري و ل. ناصر العتيبي .