رقم ضخم لاكتشافات النفط والغاز بمصر في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت مصر 62 كشفاً للنفط والغاز الطبيعي خلال عام 2020، بواقع 47 كشفا للزيت الخام و15 للغاز،وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة البترول المصرية، اليوم الإثنين، الاكتشافات النفطية والغازية تحققت في الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.

وتمكنت الوزارة من توقيع 22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.6 مليار دولار، وبإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً.

وتعمل الوزارة حاليا على إصدار 12 اتفاقية جديدة بحد أدنى للاستثمارات 1.8 مليار دولار ، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئراً.

وقالت الوزارة، إنه تم توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام وقد تم الإنتهاء من أعمال المسح السيزمى لمساحة 345 كم2 بمناطق شركة بترول خليج السويس (جابكو).

وتم الإنتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة ، ويتم حالياً معالجة البيانات المسجلة كما يتم أيضا التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس بهذه النوعية من البيانات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها .

الشركاء الأجانب

وخفضت مصر مستحقات الشركاء الأجانب لرقم غير مسبوق ليصل الى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه/تموز 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها، وفقا لبيان الوزارة.

مؤشرات الإنتاج

بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45.3 مليون طن غاز طبيعى، و 1.2 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية .

استثمارات الغاز

ونجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى.

وقالت الوزارة إنه مع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25% .

وبحسب البيانات فإن متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 بلغ نحو 638 ألف برميل، فيما يبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً وهو مايكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية نحو7.2 مليار قدم مكعب يومياً .

الاستهلاك المحلى

وبلغ إجمالي ما تم استهلاكه من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى 71.3 مليون طن مكافئ مقابل 75.5 مليون طن مكافئ في العام السابق بانخفاض نسبته 5.9% ، وذلك يرجع إلى قرارات تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية والإسراع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل محل البوتاجاز وكذلك التوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات.

وبلغ إجمالي استهـلاك المنتجـات البتروليـة خلال العام حوالى 26 مليون طن مقابل 29.9 مليون طن في العام السابق بانخفاض نسبته حوالى 13%.

وبلغ الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 45.2 مليون طن مقابل 45.6 مليون طن بانخفاض نسبته 1%، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالى 60.4% وقطاع الصناعة 23% من إجمالى استهلاك الغاز.

وألمحت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ واستكمال 5 مشروعات كبرى لتنمية حقول الزيت والغاز، بالإضافة إلى وضع 201 بئر زيت خام وغاز جديدة على الإنتاج (11 بئر غاز ،190 بئر زيت خام ).

وبلغ إجمالي معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التى تم إصلاحها حوالى 1.5 قدم مكعب غاز يومياً و32.5 ألف برميل متكثفات يومياً وحوالى 160ألف برميل زيت يومياً.