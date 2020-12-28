شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يستقبل مدير جوازات منطقة مكة المعين حديثاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم (الاثنين)، مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله المشيخي المعيّن حديثاً.

وهنأ الأمير مشعل بن ماجد، اللواء المشيخي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه، قدم اللواء المشيخي الشكر والتقدير للأمير مشعل بن ماجد وتوجيهاته السديدة لما فيه بذل الجهد وإنجاز المهمات الموكلة.