شكرا لمتابعة خبر عن «النقل»‏ توضح حقيقة عدم السماح لمن تجاوزوا سن الـ60 باستئجار السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علقت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، على ما يتم تداوله بشأن عدم قدرة بعض المواطنين ممن تتجاوز أعمارهم (60) سنة على استئجار السيارات.

وأكدت الهيئة العامة للنقل، على أنها تحرص على توفر الخدمة لجميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار من كافة الفئات العمرية، كما أنها كجهة تنظيمية وإشرافية تعمل على حفظ حقوق كافة الأطراف سواء المستثمر أو المستأجر.

وأوضحت الهيئة، أنه حددت اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات الاشتراطات التالية التي لا يحق للمؤجر الامتناع عن التأجير في حال توافرها وإثبات هوية معتمد ساري المفعول ارخصة قيادة سارية المفعول، وتطابق شروط التغطية التأمينية على المستأجر، وتوفر بطاقة ائتمانية لدى المستأجر.

وشددت على لا يحق لمكاتب تأجير السيارات الامتناع عن التأجير لمن تنطبق عليه الاشتراطات، وفي حال مخالفة ذلك يمكن التقدم ببلاغ للهيئة عبر الرقم (938)، كما توضح الهيئة بأن سوق تأجير السيارات في المملكة متنوع ويتيح العديد من الخيارات للعملاء بما في ذلك حدود التغطية التأمينية.